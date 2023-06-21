Стали известны подробности дела о покушении на белорусского политика Олега Гайдукевича

Ночью они кинули бутылки с зажигательной смесью в дом, где спали мои дети. Причем одна бутылка чуть не попала в окно, где в 40-градусную жару открыты окна, спала моя дочь. Никакой жалости у меня к ним нет, приговор справедливый, честный, объективный. Люди, которые ночью воюют с детьми и потом говорят, что это была борьба за демократию и свободу - это мерзавцы и негодяи.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси