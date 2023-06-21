ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стали известны подробности дела о покушении на белорусского политика Олега Гайдукевича

Стали известны подробности дела о покушении на белорусского политика Олега Гайдукевича. Подготовка велась под чутким руководством из-за рубежа в сентябре 2021 года. Исполнитель теракта Владислав Войтехович сформировал преступную группу из числа ближайших родственников. Благодаря слаженным действиям сотрудников КГБ удалось предотвратить покушение. Сегодня всем задержанным вынесен приговор. Владиславу и Виталию Войтеховичам, Сергею Лисовскому, Игорю Чемякину и Денису Хамицевичу назначено наказание в виде лишения свободы от 16 до 21 года.

Ночью они кинули бутылки с зажигательной смесью в дом, где спали мои дети. Причем одна бутылка чуть не попала в окно, где в 40-градусную жару открыты окна, спала моя дочь. Никакой жалости у меня к ним нет, приговор справедливый, честный, объективный. Люди, которые ночью воюют с детьми и потом говорят, что это была борьба за демократию и свободу - это мерзавцы и негодяи.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Олег Гайдукевич был не единственным, на кого группа готовила покушение. В списке потенциальных жертв журналисты, судьи, общественные деятели. Все, кто в 2020 году открыто противостоял попытке государственного переворота.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все