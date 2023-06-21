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Стали известны подробности дела о покушении на белорусского политика Олега Гайдукевича
Стали известны подробности дела о покушении на белорусского политика Олега Гайдукевича. Подготовка велась под чутким руководством из-за рубежа в сентябре 2021 года. Исполнитель теракта Владислав Войтехович сформировал преступную группу из числа ближайших родственников. Благодаря слаженным действиям сотрудников КГБ удалось предотвратить покушение. Сегодня всем задержанным вынесен приговор. Владиславу и Виталию Войтеховичам, Сергею Лисовскому, Игорю Чемякину и Денису Хамицевичу назначено наказание в виде лишения свободы от 16 до 21 года.
Ночью они кинули бутылки с зажигательной смесью в дом, где спали мои дети. Причем одна бутылка чуть не попала в окно, где в 40-градусную жару открыты окна, спала моя дочь. Никакой жалости у меня к ним нет, приговор справедливый, честный, объективный. Люди, которые ночью воюют с детьми и потом говорят, что это была борьба за демократию и свободу - это мерзавцы и негодяи.
Олег Гайдукевич был не единственным, на кого группа готовила покушение. В списке потенциальных жертв журналисты, судьи, общественные деятели. Все, кто в 2020 году открыто противостоял попытке государственного переворота.
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