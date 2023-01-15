Стали известны подробности совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России

Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко в эфире телеканала СТВ раскрыл подробности совместного летно-тактического учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России, входящими в состав авиационного компонента РГВ(С), пишет БелТА.

Как ожидается, учение пройдет с 16 января по 1 февраля. Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.

"У каждого государства есть армия. Армия должна готовиться, - сказал Павел Муравейко. - Одним из способов подготовки армии является проведение учений, маневров, выполнение каких-то стрельб и так далее. К слову, западные страны у наших границ за последние пять лет свою военную активность и количество мероприятий оперативной боевой подготовки увеличили в пять раз. Необходимо отметить, что мы выполняем все свои обязательства, которые взяли в рамках обеспечения стабильности и безопасности. Мы заранее проинформировали, что будем проводить такие учения. Мы заранее сказали, кто будет в них участвовать. Мы для этого используем не только свои Вооруженные силы, но и Вооруженные силы Российской Федерации. Это тот элемент, который входит в нашу совместную региональную группировку войск".

Учения еще не начались, но определенные вбросы со стороны Запада уже появились. "Те гротескные вбросы, когда говорят, какое учение будет проходить на территории Беларуси, - это всего лишь имиджевая игра отдельных политиков, которые стремятся получить себе дешевый авторитет", - отметил первый заместитель госсекретаря Совбеза.

"Говоря о самих учениях, это будет комплекс мероприятий по подготовке нашей и российской авиации к выполнению соответствующих боевых задач, - дополнил Павел Муравейко. - Для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Республики Беларусь, где плечом к плечу, или крылом к крылу, будут действовать авиационные воинские части наших и российских подразделений. Учение носит исключительно оборонительный характер. Будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. Поэтому здесь нет ничего такого, что можно было бы изобразить в виде подтекста. Это учения по подготовке и слетности наших совместных подразделений, которые проводятся в плановом порядке".