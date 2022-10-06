Стали известны подробности задержания 20 работников компании "Белагро" за экстремизм

Хранили и распространяли запрещенную символику, сливали данные, участвовали в протестах, давали взятки. Как правоохранители вышли на эту компанию? И что сейчас происходит в офисе? Анастасия Бенедисюк изучила вопрос.

Сложно представить, как то, что было, остается достоянием республики, наша сельхозтехника (МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Гомсельмаш), могла оказаться в сводке от ГУБОПиК. Ну как это? В одном сообщении наш "трудяга" и экстремизм, а возможно (проверка продолжается), даже финансирование протеста!

Это офис Белагро. Я была там сегодня. Частное предприятие. На рынке с 96-го года. Официальный дилер заводов-производителей. Экспорт в полсотни стран мира. В промороликах они не стесняются, говорят: "Мы белорусы и под белорусским флагом! Ну это же деньги приносит!? Бренды, которые напрямую ассоциируются с Лукашенко! При этом хватает наглости и лицемерия в "пагоню" загонять трактор!

Теперь офис Белагро выглядит достаточно скромно, люди несговорчивы. И с одной стороны понятно -не хотят ассоциаций. Это пойму. Но с другой, не исключаю, боятся осуждений определенного окружения где-то там в протестной тусовке. Вот только сдал ведь свой!

Это видео от 10 ноября 2020-го. Спустя каких-то три месяца после громких слов "я ушел" экс-лицо ОНТ Дмитрий Семченко продолжал заниматься пропагандой и продвигать белорусское. В соцсетях это вы, правда, не найдете!

Так вот именно он при очередном задержании и поторопился сказать: "Я не самый опасный. Мол, сколько человек сдать, чтоб суток меньше дали?". Уж не знаю, на чем сошлись, но задержаны 20 сотрудников Белагро.

Гецман Людмила Леонидовна, работала по бизнеснаправлениям.

И дело не в гибкости работы с клиентами (шпагат на работе на фоне БЧБ), а в умелой гибкости принципов!

- Двуличие какое-то? Ну как-то так? Зарабатываем деньги за счет государства, а в соцсетях рвем глотку за другое?

- Девушка, у меня работа, я другого не замечаю.

- Но вам работа нравится, она приносит вам доход?

- Да, работаю, больничный.

- И это все от продаж государственного, признаете?

- Да.

- Какая у вас зарплата?

- Я не могу сказать.

- А по отделу?

- Нет.

- Но достойная, ее не хочется терять?

- Да. У нас хорошая зарплата.

Продолжаем знакомиться с задержанными. Пискун Виталий Анатольевич, 76-го года рождения. Настолько испугался обыска, что удалил Telegram-канал

Офис был уклеян бчб-символикой.

Посмотрите, какие беззащитные котятки стоят перед ОМОНом. И "пенсионеры за перамены".





У вас еще есть вопросы: почему, за что? У меня вот только - на сколько?И сколько таких в тени еще?

Уверена, судя по этому реквизиту, они бы добавили: "А по сколько или, может, по косячку?".

"При обыске у меня была найдена дикорастущая конопля, так как сам периодически курю".

"Конечно, это плохо, марихуана это плохо. Наркотики - плохо. Это все плохо. Безусловно, это плохо. Я не поддерживаю это".

Установлены факты участия руководства и работников компании в массовых беспорядках в августе 2020-го и связь с экстремистскими интернет-ресурсами. Делились информацией. Наверное, тоже за деньги. В том числе сливали личные данные правоохранителей. Регистрировались в плане "Перамога".

И ведь можно было бы подумать: "Ну вот есть горстка запутавшихся". Так ведь нет! И руководство задержано. Директор Петровский добровольно заявил о даче взятки 8 сентября этого года "за благоприятное решение вопроса". Победа в тендере - она и такая бывает. Уголовное дело возбуждено!

В отношении всех задержанных составлены административные протоколы за распространение экстремистских материалов. Проводится проверка по фактам разжигание социальные вражды или розни, активного участияв действиях грубо нарушавших общественный порядок, участие в деятельности активистского формирования, а также незаконного оборота наркотических средств.

В отношении всех задержанных составлены административные протоколы за распространение экстремистских материалов. Проводится проверка по фактам разжигания социальной вражды или розни, активного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, участия в деятельности экстремистского формирования, незаконного оборота наркотических средств.

В офисе рассказали - у них не смолкает телефон.

Они так ратовали за репутацию, а по ней теперь все вопросы?