Стали известны предварительные итоги расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа

Масштабы политики геноцида нацистской Германии на оккупированной территории Беларуси нам еще предстоит оценить. Полной картины трагедии не знаем до сих пор. Стратегия уничтожения нацистами была выработана до мелочей. Белорусов как нацию, согласно планам Третьего рейха, хотели ликвидировать. Для этого создавались концлагеря, гетто, проводились карательные экспедиции, сжигались населенные пункты.

Сегодня остались свидетели тех преступлений. Они являются гарантом исторической правды, а их воспоминания - доказательной базой против стран Запада, которые так активно пытаются переписать итоги Второй мировой войны и поощряют возрождение идей нацизма. Беларусь остается бастионом в защите исторической памяти. Почти два года Генпрокуратура расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа. Елена Бормотова рассказала предварительных итогах следствия.

Металлический плач колоколов Хатыни - символ трагедии белорусского народа. Название небольшой лесной деревни сегодня знают во всем мире. Она стала именем нарицательным для всех уничтоженных населенных пунктов Беларуси. Здесь единственное в мире кладбище сожженных деревень. 185 названий, 186-я в списке - сама Хатынь.





Когда мемориал в Хатыни только создавался, в документах фигурировали 136 сожженных и не восстановленных населенных пунктов Беларуси. Незадолго до открытия комплекса стало известно, что их на 50 больше. Создатели Хатыни - Градов, Занкович и Левин, их имена всегда писались по алфавиту, дабы подчеркнуть равность каждого. И тройку легко исправили на восьмерку.

Сегодня же цифра увеличилась на 30 населенных пунктов. Хатынский список теперь составляет 216 названий деревень, хуторов и поселков. 20 из 30 новых Хатыней находятся в Верхнедвинском районе.





Эта деревня называлась Забаровцы. Когда шла карательная экспедиция, она была сожжена вместе со всем населением. Причем, несколько семей карателями были расстреляны, потому что шли они с полицейскими. Это были коллаборационисты, это были латыши, и они хорошо знали местное население здесь, они прекрасно знали, что в этой деревеньке жили родители, дети которых находились в партизанских отрядах. Поэтому этих пожилых стариков сразу расстреливали на месте, а потом дожигали вместе с населением в одной из самых больших хат в деревне. Елена Минченко, жительница д. Росицы

В нескольких километрах от Забаровцев, за лесом, находились деревни Булы и Дубники. Их тоже нет. Лишь небольшие мемориалы на бескрайних полях напоминают о том, что когда-то здесь жили люди. Населенные пункты были уничтожены 80 лет назад, в ходе карательной экспедиции "Зимнее волшебство".





Карательная экспедиция шла по центральной дороге, и нам надо было срочно выехать в лес, подальше, в болото. Костры разжигать нельзя было, потому что тебя заметят. Мы доставали из осины кору, а там мездра была очень и очень вкусная. Из-под снега вытягивали заячью кислицу, еще какие-то корни. Елена Лапеко, жительница г. п. Освея

Ударной силой карательной акции "Зимнее волшебство" стали латышские полицейские батальоны. Многие из карателей были соседями и родственниками своих жертв. Они жили в нескольких километрах и часто приходили в белорусские деревни. В 1943 году уже пришли убивать.





До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, но мы не забыли и наследникам карателей тоже напомним, как в далеком 1941 году белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти, как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий, как закапывали детей живьем, экономя пули и распыляли над нашими городами и селами отравляющие вещества. Мы оплакиваем всех невинных жертв нацизма, всех, не вернувшихся с той войны героев. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

За полтора месяца нацистского волшебства были сожжены порядка 450 населенных пунктов. Это самое большое количество уничтоженных деревень в ходе проведения одной карательной акции. Она прошлась по Россонскому, Дриссенскому и Освейскому районам.

До оккупации Освея была центром района. А весной 1943 года эта территория стала выжженной землей. Только в ходе одной карательной акции были уничтожены все населенные пункты района, включая лесные хутора и небольшие деревни. За несколько дней операции было сожжено более 3,5 тыс. жилых домов и все социальные постройки - школы, дома культуры, больницы. Сжигали машинно-тракторные станции, ветлечебницы и храмы.

Во время проведения "Винтерцаубер" население в Дриссенском и Освейском районах сократилось вдвое. Были сожжены и убиты от 12 до 15 тыс. человек. Порядка 7 тыс. - угнаны в концлагеря. Большинство - были отправлены в латвийский Саласпилс.





До войны Верхнедвинск назывался Дриссой. Территория уничтоженного Освейского района вошла в состав Верхнедвинского. Сегодня количество всех населенных пунктов района составляет 256 - почти на 200 меньше довоенного показателя. Латыши действовали крайне жестоко: стариков убивали на месте, живьем в реке топили детей - экономили пули.

Мальчишкам, которые были пионерами, комсомольцами, или имели связь с партизанами, они на груди выжигали или вырезали ножами, кинжалами звезды на глазах у остальных. А женщин, которые особенно рьяно причитали, когда у них отнимали детей, отрезали грудь просто-напросто. Елена Минченко, жительница д. Росицы

После войны советское руководство обязала Латвийскую ССР помогать в восстановлении уничтоженных районов.

Сегодня карателей, которые уничтожали белорусские села и убивали стариков, женщин и детей, Латвия называет героями и устраивает в их честь парады.





Нам отвечает официально одна из стран Прибалтики то, что наш запрос о предоставлении информации по уголовному делу угрожает национальной безопасности их страны, в связи с чем поручение не может быть исполнено. Вот, практически дословный кощунственный ответ. У нас есть основания ставить конкретные вопросы, исходя из тех материалов, которые у нас есть. А получили такой безапелляционный, не аргументированный ответ. Сергей Шикунец, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси

За время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа о преступлениях нацистов рассказали более 16 тыс. человек - это свидетели тех событий. Работала комиссия по оценке ущерба, причиненного Беларуси Германией и ее пособниками.

"Установлен ущерб в эквиваленте, равный размеру более 40 тыс. т золота либо 2,3 трлн долларов США", - сообщает Сергей Шикунец.

Для изучения и классификации сведений, полученных в ходе расследования уголовного дела, была создана межведомственная рабочая группа. Итогом исследований стало пополнение Хатынского списка.





В историографии количество населенных пунктов в результате кропотливой работы ученых, архивистов постоянно увеличивалось. Это можно проследить в рамках высказываний и интервью в СМИ. Мы сегодня можем говорить о практически 10,5 тыс. населенных пунктов, которые были уничтожены, разрушены и пострадали в годы Великой отечественной войны. Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси