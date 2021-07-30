Стали известны детали массовой аварии на проспекте Независимости в Минске

Стали известны детали массовой аварии в Минске. Сегодня утром на проспекте Независимости столкнулись 10 автомобилей. "Ниссан" двигался со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу "фольксвагену". От удара он выехал на полосу встречного движения, где и произошел ряд столкновений с машинами, которые двигались во встречном и попутном направлениях. Два человека травмированы и доставлены в медучреждение. Для выяснения обстоятельств ЧП работала следственно-оперативная группа, некоторое время на месте аварии было осложнено движение.