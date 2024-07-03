Сталин VS Гитлер: когда противостояние разведок вошло в наивысшую фазу

После победы советских войск сначала под Сталинградом, затем Харьковом, Курском и Белгородом немцы начали терять инициативу на фронте. Требования Гитлера к военной разведке ужесточались. Ситуация обсуждалась с генералом Тиллем, руководителем службы радиоперехватаи полковником фон Лорингофеном, начальником наиболее засекреченного в военной разведке отдела "Абвер 2".

На начало января 1944 года в оккупированных странах действовало более 200 агентов-радистов, 150 из них - во Франции, Бельгии и Нидерландах. Это означало, что англичане и американцы приступали к активным действиям на европейской части континента.

Полковник Фрейтаг фон Лорингофен сделал доклад, в котором говорилось, что русские продолжают переброску войск из районов формирования стратегических резервов в направлении южного и северного участков Восточного фронта. Он предположил, что русские готовят главную операцию 1944 года. Вот только где?

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В то же время 8 января 1944 года в Главном разведуправлении Наркомата обороны СССР руководитель военной разведки генерал-лейтенант Иван Ильичев получил информацию особой важности. Агентура в Западной Европе сообщала о совещании руководящего состава абвера в Баден-Бадене, на котором была дана оценка обстановки на Восточном фронте: "Русские с конца ноября 1943 года сконцентрировали танковые армии в следующих районах: в районе Брянска,Рязани, с декабря началась переброска в район Гомеля…".

Спецсообщение ГРУ по этому поводу срочно ушло в Ставку лично товарищу Сталину и начальнику Генерального штаба товарищу Василевскому.

Агенты разведки действовали в тот период времени во многих городах Германии, в том числе и в Берлине, в том числе были приближены к высшим сферам власти Германии. И те замыслы, которые формировали ставки Гитлера, они вычисляли: иногда по каким-то конкретным мероприятиям, иногда по косвенным данным, анализируя информацию. Станислав Князев генерал КГБ в отставке, доктор исторических наук Беларусь

Еще одно спецсообщение за подписью Ильичева ушло на имя начальника внешней разведки НКГБ Павла Фитина и начальника Смерша Виктора Абакумова. Оно касалось планируемой в ближайшее время заброски на советскую территорию нескольких групп диверсантов из русских военнопленных, подготовленных абвером. (Район Пскова - операция "Ульм"). Но наибольшее количество диверсантов было заброшено в белорусском направлении - Лунинец, Барановичи, Слуцк.

Это вызывало обеспокоенность. На оккупированной белорусской территории разведывательно-диверсионной работой уже занимался разведцентр абверштелле "Остланд", который располагался в Риге, и абвернебенштелле "Минск".

Противостояние разведок входило в свою наивысшую фазу, и оно усиливалось. С обеих сторон шел сбор информации о ситуации на Восточном фронте, проводились широкомасштабные приготовления к весенне-летним сражениям 1944 года.

В Германии случилось непредвиденное - Вильгельм Франц Канарис был смещен с должности руководителя военной разведки. Просчеты службы Гитлер ему не простил. Ведомство стало подчиняться Гиммлеру и по-прежнему оставалась серьезной структурой.

Агентурная сеть у немцев была очень плотная, и ее вскрытие, а потом через нее проникновение в обратную сторону к немцам - это была такая серьезнейшая, кропотливая, профессиональная работа. Станислав Князев

В СССР отношение к спецслужбам менялось в сторону повышения их роли при подготовке наступательных операций.

В 1944 году произошли значительные изменения в отношении разведывательной и контрразведывательной деятельности. Два направления - это прежде всего добывание информации о замыслах противника, и не только противника, но и о наших союзниках. И второе - борьба со шпионской диверсионной деятельностью немцев и одновременно подача дезинформации. Станислав Князев

Особое внимание уделялось военной разведке.

В апреленакануне военно-стратегической операции "Багратион"был принят указ о взаимодействии всех разведок, согласно которому они, в основном по линии фронта, подчинялись главному разведуправлению Генерального штаба Красной армии. Александр Битус, председатель Белорусского общественного объединения "Ветераны военной разведки", полковник в отставке

В апреле 1943 года постановлением Совнаркома СССР была создана еще одна разведка, которая вошла в историю под названием Смерш ("Смерть шпионам")и переходила в личное подчинение Сталина. Впоследствии, по оценкам ведущих военных специалистов, она стала самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны. Тогда же Смерш вступал в противостояние с очень сильным противником.