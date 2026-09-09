"Стальная крепость" - почему немцы боялись советских бронепоездов

Сообщение Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны мобилизовало все советское общество. Вероломно, без предупреждения немцы напали на СССР, где получили в итоге достойный отпор.

Первые дни и месяцы были крайне сложными для огромной страны, но даже в такой ситуации солдаты вермахта встречались с яростным, героическим сопротивлением советской армии. Бронепоезда, несмотря на их небольшое количество на фронте, сыграли свою бесценную роль, ведь в июне 1941-го с надеждой на Блицкриг пришлось попрощаться немцам в том числе и благодаря этой технике и слаженной работе их экипажей.

Александр Метла, исполнительный директор ИКК "Линия Сталина":

"Все зависит от количества платформ, но в среднем помещалось 110-130 человек. Можно было всегда заменить людей, но подумайте, что в такой поезд входил командный состав (орудийные, артиллерийские, пулеметные расчеты, все зенитные средства). На паровозе была дополнительная бронь в кабине машиниста, помощника машиниста, кочегаров. Часто входил дополнительный взвод разведки, который выдвигался вперед и у которого могли быть свои мотодрезины, которые отъезжали и уезжали. У некоторых были бронеавтомобили и мотоциклы, с которых можно было выехать на передний край. Дополнительно были еще балластные платформы, где находились рабочие для восстановления железнодорожных путей. Экипажи бронепоездов шли по автобронетанковому управлению и носили соответствующую форму".

Летом 1941 года на территории Беларуси действовали 10 бронепоездов. Они были двух типов - легкого и тяжелого. Легкий вариант отличался от тяжелого установленными двумя стандартными башнями танка Т-34. В арсенале тяжелых бронепоездов калибр стрелкового оружия был более 100 мм. Также в составе бронепоезда была площадка с зенитной установкой.

Цель - защищать состав от вражеской авиации, а вообще бронепоезда не были предназначены для долгого ведения боя, но резко изменяющаяся ситуация на фронте вынудила применять бронепоезда в бою с противником. Они направлялись для обороны железнодорожных узлов, мостов и прикрытия отступающих соединений пехоты и танков. Благодаря мощному вооружению, хорошей мобильности и использованию факта неожиданности бронепоезда наносили серьезный урон противнику.

Факт Пулеметы Максима, разумеется, также были в арсенале бронепоезда, но сам тепловоз и его котел скрывались в центре состава под большим слоем брони. Толщина брони будки машиниста и рубки командира составляла 30 мм, а толщина брони котла, тендера и ходовой части - 20 мм. Вывод из строя противником котла, по сути, и останавливал бронепоезд.

Бронепоезд № 44 принял бой в Молодечно, затем направился к Лиде, где велись тяжелые бои - советские части оказались окружены огнем противника. Тогда бронепоезд был поврежден, но его в кратчайшие сроки отремонтировали, и уже 29 июля 1941 года его орудия открыли огонь по позициям врага у Климовичей и Клецка.

В районе Заславля бронепоезд НКВД № 73 вступил в бой с немецкой 20-й танковой дивизией. Ни танки, ни артиллерия врага не смогли нанести урон бронепоезду. Тогда командование этой дивизии вызвало по радио авиацию, и только после ее атаки бронепоезд был поврежден. После ремонта его направили в район станции Елизово, чтобы отбить захваченный противником мост через Березину. Задача была выполнена, но авиация противника вновь повредила бронепоезд. Убедившись, что двигаться техника уже не может, команда сняла пулеметы и замки орудия, а затем уничтожила "стальную крепость".

"Как итог, экипажи трех из четырех окруженных на территории Беларуси бронепоездов смогли сдержать первый удар противника, после чего с боями, но прорвались из окружения. Из-за того, что бронепоезда действовали на самых тяжелых направлениях, Красная армия летом 1941-го на территории Беларуси потеряла 7 бронепоездов и 1 мотоброневагон. Но первые бои показали, что бронепоезд является очень эффективной единицей в смысле подвижной артиллерийской и огневой системы, поэтому 15 августа вышел приказ Народного комиссара обороны Иосифа Сталина о создании новых бронепоездов. Всего в 1941 году было построено еще 24 бронепоезда, а в 1942 году уже имелось 34 дивизиона, в которые входили по два бронепоезда в каждой", - рассказал младший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Павел Левоневский.

Бронепоезда № 50, 51, 52 в составе 21-й армии СССР сражались под Гомелем. Бронепоезд № 50 огнем своих орудий поддерживал советские войска под Бобруйском, а 4 июля подбил 18 немецких танков и бронемашин. В эти дни, действуя без поддержки пехоты, бронепоезда № 51 и 52 уничтожили 10 танков, 2 танкетки, 2 бронемашины, 72 мотоцикла, 50 автомобилей и 2 самолета. 30 июля бронепоезд № 52 был разбит авиацией противника, но при помощи железнодорожников Гомеля команда построила самодельный бронепоезд, действовавший под прежним номером. Костяк экипажа составили сами же железнодорожники.

В районе Орши, Жодино и Борисова сражался 12-й дивизион бронепоездов в составе 47-го, 48-го и 49-го бронепоездов. 1 июля 1941 года бронепоезд № 47 вступил в бой с немецкими танками и уничтожил несколько машин в районе Жодино. Как раз об экипаже этого состава поисковый отряд "Катюша", возглавляемый Галиной Анискевич, провел большую исследовательскую работу, и теперь этому бронепоезду в краеведческом музее Жодино посвящен отдельный стенд.

"Он нанес большой ущерб фашистам. Люди рассказывали, что погибло много немцев. Лужи крови краснели на асфальте, но поскольку вперед бронепоезд идти не мог (пути были разгромлены), он вынужден был отступить на станцию Пролетарская Победа, где повторно вступил в бой с немецкими танками и был разгромлен - снаряд попал в котел. Котлы - слабое место советских бронепоездов. На территории Беларуси это было распространенное явление. Недалеко от Жодино есть станция Красное Знамя. Там 27-28 июня 1941-го два бронепоезда вступили в бой с немцами. В Жодино шли два бронепоезда - 47-й и 48-й, который не дошел. Его подбили под Борисовом, а далее он ушел в Брянск. 47-й дошел до Жодино", - поделилась историческими фактами руководитель поисково-исследовательского отряда "Катюша" Жодинской женской гимназии Галина Анискевич.

Подвигу бронепоезда установили памятник.

Бронепоезд № 48 был выведен из строя артиллерией противника, но быстро отремонтирован и стал последним советским бронепоездом, оборонявшим белорусские земли в районе Костюковичей в 1941-м. 17 августа, прикрывая отход советских войск, он оказался отрезанным от своих. Вечером того же дня бронепоезд был уничтожен своей командой на мосту через реку Ипуть.

"Они наносили серьезный урон немцам и представляли опасную единицу. Красная армия образца 1941 года была очень опасным противником. Проигрывая стратегически, она наносила вермахту большие потери, что заложило в будущем победу и останавливало день за днем вермахт. Минск был полностью захвачен уже 30 июня, а должен был 26 числа. Вот и четыре дня, необходимых для организации могилевского сражения. Бронепоезда уничтожали живую силу, грузовики, мотоциклы, разведку и танки", - обратил внимание Александр Метла.

Летом же 1944 года в наступательной операции "Багратион" приняли участие 18 бронепоездов. За годы Великой Отечественной войны бронепоезда уничтожили 370 танков, 115 самолетов, 344 орудия и миномета, 840 пулеметов, 712 грузовиков и бронемашин, 160 мотоциклов, а каждый четвертый боец из команды бронепоездов был удостоен правительственных наград.

Почему бронепоезда вызывали кошмар у солдат вермахта. Как "стальная крепость" из "охранника" железнодорожных путей превратилась в полноценные подвижные артиллерийские системы. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: RT