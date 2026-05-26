Стало известно, как выглядит обновленная 200-рублевая купюра. 26 мая ее презентовали в Нацбанке, а в обращении она будет с 1 июня.

Усиленная защита и повышенная износостойкость

Национальный банк Республики Беларусь с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Защита банкноты стала еще более надежной, и повышена износостойкость, а в дизайне купюры факсимиле подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича заменили на подпись действующего председателя правления Романа Головченко. Изготовитель новых банкнот - российский "Гознак". Отпечатано более 40 млн штук. Отметим, находящиеся в обращении купюры образца 2009 года остаются законными платежными средствами.

Андрей Картун, заместителя председателя правления Национального банка Беларуси:

"Мы изымаем из обращения ветхие банкноты и меняем их на новые. Мошенники тоже не стоят на месте. Развиваются определенные технические возможности. Мы отслеживаем все мировые тренды, которые применяются при выпуске банкнот. Белорусский рубль славится тем, что это одна из самых защищенных банкнот в мире".

Андрей Картун отметил, что уже внедрены самые передовые в мире технологии. По его словам, есть скрытые элементы защиты. "Если посмотреть под увеличительным стеклом на цифру 200 на купюре, можно увидеть определенную аббревиатуру, буквы, орнамент. Это тоже элемент защиты. Нить - это уникальная краска. Она не просто наклеивается, как акциз, а встраивается в саму купюру. Ее практически невозможно подделать".

Цифровой отпечаток