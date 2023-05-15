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Стало известно, что белорусские предприятия оборонного сектора представят на выставке MILEX-2023
Бронетранспортер, автопоезд, РСЗО и не только. Стало известно, что белорусские предприятия оборонного сектора представят на выставке MILEX-2023.
Минский завод колесных тягачей презентует сразу несколько новых образцов легкобронированных автомобилей. Предприятие "АГАТ - системы управления"представит современные образцы своей продукции.
Гости выставки смогут ознакомиться с автоматизированными системами управления для сухопутных войск, ВВС и войск ПВО, а также с современными средствами и комплексами связи.
"ВОЛАТАВТО" представит сразу несколько экземпляров своей продукции, в том числе принятый на вооружение белорусской армии модернизированный комплекс реактивной системы залпового огня "Ураган-М".
MILEX-2023 пройдет уже на этой неделе - 17-20 мая. Как ранее заявили в Госкомвоенпроме, выставка вооружения и военной техники - не просто традиционный известный международный выставочный форум, но и своеобразный итог 20-летнего динамичного развития отечественного военпрома.
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