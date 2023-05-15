Бронетранспортер, автопоезд, РСЗО и не только. Стало известно, что белорусские предприятия оборонного сектора представят на выставке MILEX-2023.

Минский завод колесных тягачей презентует сразу несколько новых образцов легкобронированных автомобилей. Предприятие "АГАТ - системы управления"представит современные образцы своей продукции.

Гости выставки смогут ознакомиться с автоматизированными системами управления для сухопутных войск, ВВС и войск ПВО, а также с современными средствами и комплексами связи.

"ВОЛАТАВТО" представит сразу несколько экземпляров своей продукции, в том числе принятый на вооружение белорусской армии модернизированный комплекс реактивной системы залпового огня "Ураган-М".