Стало известно, что будет, если пенсионер не успел открыть счет в банке для получения пенсии

Что будет, если пенсионер не успел открыть базовый счет в банке для получения пенсии и пособий, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства труда и социальной защиты.



Так, с 1 июля изменяется порядок выплаты пенсий, пособий семьям, воспитывающим детей, пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста для получателей, проживающих в Минске, городах областного подчинения и районных центрах. Изменения распространяются на тех, кто данные социальные выплаты получал до этого на почте либо их доставляли на дом.



Данные граждане для получения пенсий и пособий в срок должны до 21 июня включительно открыть базовый счет в банке, а также написать заявление о перечислении социальных выплат в банк. В Минтруда успокоили, что те, кто не успеет это сделать, без соцвыплат не останутся. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально. "Обращаем внимание, что выплатные ведомости на следующий месяц формируются в 20-х числах предыдущего месяца", - подчеркнули в ведомстве.



