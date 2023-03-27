Стало известно, что творили легионеры из латышского батальона СС на белорусской земле

В 1956 году в военно-историческом журнале белой эмиграции "Часовой", который издавался в Париже вплоть до 1988 года, вышла статья Валдиса Балтиньша (помощника по особым поручениям Русской освободительной армии) под названием "Не смею молчать". В ней рассказывалось о страшных зверствах в период проведения карательной операции "Болотная лихорадка" и о том, что творили легионеры из латышского батальона СС на белорусской земле, где практически с 1942 года в качестве отдельных формирований участвовали в "усмирительных" операциях против мирного населения Беларуси.

"Не помню название деревни, в которой внимание привлекла туча мух, кружившаянад деревянной бочкой, - писал автор статьи. - Заглянув в бочку, я увидел в ней отрезанные мужские головы. Некоторые были с усами и бородами. После разговора с уцелевшими жителями у нас не осталось сомнения, что здесь также оперировали латышские эсэсовцы".

Даже у тех, кто был на другой стороне, жестокость латышского легиона СС вызывала оторопь.

Карательная операция "Болотная лихорадка" проводилась на территории Беларуси с25 августа по 20 сентября 1942 года. Она осуществлялась силами войск СС, полиции службы порядка, полиции безопасности и СД. Пособниками фашистов стали легионеры из числа латышских нацистов - 15-й, 24-й,26-й латышские полицейские батальоны.