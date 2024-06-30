Стало известно, где в Минске будет организован сбор просроченных лекарств

В Минске с 1 июля будет функционировать 53 места сбора просроченных лекарств, сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинский городскойкомитетприродных ресурсов и охраны окружающей среды.



Специальные контейнеры для лекарственных отходов установлены в поликлиниках, некоторых аптеках и частных медцентрах. Полный перечень учреждений размещен на сайте комитета.



Сбор просроченных лекарств ведется в городе с апреля 2021 года. За 2023 год собрано и обезврежено 2279,7 кг просроченных лекарств, за 2022 год - 1770 кг, за 2021 г. - 854,4 кг.



"Правильное обращение с отходами пророченных лекарств - это забота о собственном здоровье, в том числе забота о среде, в которой мы живем, ответственное отношение к настоящему и будущему", - отметили в ведомстве.



Принести и выбросить в специальные контейнеры можно таблетки, пилюли, капсулы, свечи, лекарственные средства в тюбиках и стеклянных емкостях, растительные препараты, ампулы. В дальнейшем собранные медикаменты сжигаются.



Неправильное обращение с данными отходами приводит к загрязнению сточных и подземных вод антибиотиками и гормонами, которые возвращаются к каждому из нас с пищей, питьевой водой и способствуют снижению иммунитета.



Фармацевтические препараты, попадая со сточными водами в поверхностные водоемы, являются также источником вредного воздействия на водных обитателей.



