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Стало известно, как обустроят минские пляжи к купальному сезону
Беседки, лежаки, детское оборудование - на минских пляжах к купальному сезону обновят оборудование. Об этом рассказала начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП "Минское лесопарковое хозяйство" Марина Макарова, сообщает БЕЛТА.
"На балансе нашей организации состоит 20 пляжей, расположенных вдоль четырех водохранилищ - Цнянского (5 пляжей), Заславского (8), Дрозды (5) и Криница (2). Согласно программе развития пляжей, которая утверждается Минским горисполкомом, эти пляжные зоны закрепляются за администрациями города. Во время подготовки к купальному сезону проводится комплекс мероприятий. Это ремонт и покраска детского и спортивного оборудования, демонтаж ветхого, ремонт подъездных дорог и лесной мебели, автостоянок, велодорожек и плиточного покрытия", - рассказала Марина Макарова.
Согласно программе на 2024 годместа отдыха оборудуют 20 новыми деревянными беседками, 10 столами со стульями, 8 скамейками, информационными стендами. Все деревянные малые формы изготовлены силами Минского лесопаркового хозяйства. "Пополнится оборудование пляжей и лежаками. Уже установлено 220 новых лежаков, из них 110 - на Заславском водохранилище, так как оно наряду с Цнянским остается одним из самых популярных мест отдыха у горожан. В этом году на них появятся новые теневые навесы, кабинки для переодевания, качели, урны, новые мангалы. Частично береговая зона пляжей будет подсыпана песком первого класса", - отметила Марина Макарова.
Не менее важный вопрос для мест массового отдыха у воды - организация санитарных зон. Минское лесопарковое хозяйство планирует установить вблизи пляжей 74 туалета, два их них для людей с ограниченными возможностями.
А вот открытие пляжей пройдет с наступлением благоприятной для купания погоды. Из практики прошлых лет, по словам специалиста, это происходит во второй половине мая.
Фото: БЕЛТА
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