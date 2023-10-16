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Стало известно, какая номинальная среднемесячная зарплата по Минпрому за январь - август
Номинальная среднемесячная зарплата по Минпрому за январь - август возросла более чем на четверть к аналогичному периоду прошлого года, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинпрома.
Среднемесячная заработная плата по Минпрому за январь - август текущего года составила Br2035,1, или 110,9% от общереспубликанского уровня (Br1834,4).
За август среднемесячная зарплата по Минпрому составила Br2178,3, или 111% от общереспубликанского уровня (Br1962,4).
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по Минпрому за январь - август к аналогичному периоду прошлого года составил 125,6% (по республике в целом - 115,4%), за август текущего года к августу 2022 года - 127,5% (по республике в целом - 117,7%).
Таким образом, темп роста среднемесячной заработной платы по подведомственным Минпрому организациям значительно превышает темп ее роста по республике в целом.
По видам экономической деятельности в топ-3 по темпу роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по Минпрому за январь - август 2023 года к январю - августу 2022 года вошли: производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 142,6% (Br2008,1), производство транспортных средств и оборудования 127,4% (Br1927,9), производство электрооборудования 127,3% (Br1765,7).
Темп роста реальной заработной платы по Минпрому за январь - август 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 118,9%, за август текущего года к августу 2022 года - 124,6%.
Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы в целом по Минпрому по выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за январь - июль 2023 года составило 1,03.
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