Стало известно, какие нарушения выявляли в агроусадьбах при перерегистрации

Главный специалист сектора туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского областного исполнительного комитета Ольга Федорова рассказала, какие нарушения выявляли в агроусадьбах при перерегистрации, пишет БЕЛТА.

До 1 июля 2023 года агроусадьбы в Беларуси должны были пройти перерегистрацию. Хозяева подавали документы, после чего комиссия из представителей различных служб и местных исполкомов осматривала объекты агроэкотуризма на предмет соответствия деятельности указу №351 от 4 октября 2022 года. Документ направлен на повышение качества оказываемых услуг, исключение возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб, защиту прав проживающих по соседству граждан.

По словам Ольги Федоровой, основные претензии к владельцам агроэкоусадеб состояли в том, что их деятельность ушла больше в сдачу жилья в наем.

"В Витебской области было очень много агроэкоусадеб. Основная масса приходилась на Браславский район - там было 300 агроэкоусадеб, а при перерегистрации осталось только пять. Дальше мы их не контролируем", - рассказала специалист.

В районах Витебской области были созданы комиссии, в которые входили, как правило, заместители председателя райисполкома по соцвопросам, специалисты по туризму, пожарная служба, специалисты по гигиене. "Типичные нарушения, которые выявляла комиссия - несоответствие законодательству. У кого-то были вопросы по гигиене, потому что определен ряд новых требований. Даже, если у них установлена мангальная зона, то по новым требованиям должна быть обязательно и проточная вода, а раньше такая деятельность могла осуществляться в доме, на хуторе и их не проверяли. И это большой плюс, что у нас остались лучшие из лучших усадеб, которые работают по узкой специализации", - сказала Ольга Федорова.

В области зарегистрировано 162 агроэкоусадьбы. Они остались практически во всех районах области, за исключением Дубровенского и Толочинского. Больше всего агроэкоусадеб осталось в Глубокском районе - 32. "Это перспективное развитие для области и для Глубокского района, потому что там есть единственный в регионе агроэкотуристический кластер", - пояснила специалист.