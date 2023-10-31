Стало известно, когда белорусским автовладельцам начнут выдавать электронные разрешения на участие в дорожном движении

В Беларусиавтовладельцам с 2024 годапланируется выдавать электронные разрешения на участие в дорожном движении. Об этом сообщил начальник управления организации государственного технического осмотра республиканского предприятия "Белтехосмотр" Михаил Михаловский, пишет БЕЛТА.

По его словам, в республике идет постепенный уход от бумажных носителей. "Нами как организацией, которая осуществляет административные процедуры по выдаче и получению разрешений, реализуются мероприятия, связанные с цифровизацией, - отметил начальник управления. - В 2024 году по поручению правительства планируем переход на электронное разрешение".

В настоящее время ведется доработка программного обеспечения. Планируется его запустить в тестовом режиме с января. "Все будет реализовываться на базе национального центра электронных услуг, единого портала электронных услуг, - добавил Михаил Михаловский. - Будет параллельное тестирование бумажного носителя и электронного разрешения. На сегодняшний день страховой полис (страхование гражданской ответственности) также можно получить в электронном виде. Мы стремимся к такому же и в отношении документов, которые выдают и диагностические станции, и мы".

По данным на 31 октября, "Белтехосмотр" с начала года выдал свыше 1,3 млн разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. В месяц таких документов оформляется 120-130 тыс. Для сравнения, практически столько же разрешений выдано за весь 2022 год, а в 2021 году речь шла о почти 1,6 млн, в 2020-м - 726 тыс.