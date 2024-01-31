Стало известно, когда Иран отменит визы для белорусов

Иран с 4 февраля в одностороннем порядке отменяет визовый режим с 28 странами, включая Беларусь, Катар, Кыргызстан, Мексику, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, Узбекистан и Японию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алиреза Бигдели в беседе с агенством IRNA, пишет ТАСС.

"Министерство иностранных дел уведомило соответствующие органы об утвержденном кабинетом министров указе об отмене виз для 28 стран", - приводит его слова иранское агентство.

Исходя из этого, "гражданам этих 28 стран, которые едут в Иран с туристической целью, с 4 февраля 2024 года виза не нужна", добавил замминистра.

Отдельно он отметил ситуацию с Индией и подчеркнул, что для ее граждан виза не потребуется лишь в случае пересечения границы по воздуху.