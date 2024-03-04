Стало известно, когда к 115.бел подключат все товарищества собственников и ЖСПК Минска

В белорусской столице продолжается работа по подключению всех организаций - исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе товариществ собственников и ЖСПК, к автоматизированной системе "Диспетчерская служба". Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун, сообщает агентство "Минск-Новости".

"Уже подключено 98 % ТС и ЖСПК. До 1 июля эту работу предполагается завершить. К системе будут подключены все без исключения товарищества собственников и ЖСПК столицы" , - сказал Корзун.

Заметим, эта работа проводится в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию системы реагирования на обращения граждан и кардинальному улучшению качества оказания жилищно-коммунальных услуг, устранению и недопущению в дальнейшем выявленных Комитетом государственного контроля недостатков и нарушений. Данный план утвержден заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Сиваком. Подключение ТС и ЖСПК к системе 115.бел позволит напрямую направлять им заявки от жителей. Сейчас такие заявки поступают в администрации районов, специалисты которых затем связываются с председателями товариществ и обозначают поднятые заявителями проблемы.