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Стало известно, когда начнется выдвижение делегатов в ВНС
Выдвижение делегатов в ВНС начнется с 12 марта 2024 года, заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко во время встречи с политическими партиями и другими общественными объединениями, сообщает БЕЛТА.
"После проведения Единого дня голосования необходимо будет избрать членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и делегатов ВНС от местных Советов депутатов и гражданского общества. Указ главы государства о назначении выборов в Совет Республики подписан 20 ноября. А выборы в ВНС в соответствии с законодательством назначит Центральная избирательная комиссия. ЦИК также будет устанавливать итоги выборов, созывать первое заседание ВНС", - сказал Игорь Карпенко.
Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания от гражданского общества составляет 400 мест.
"Определение порядка выдвижения и избрания делегатов ВНС относится к компетенции субъектов гражданского общества. Минюстом уже представлены уставы объединений, в которых имеются положения по выборам ВНС, - отметил глава ЦИК. - Выдвижение кандидатов в делегаты осуществляется областными и Минскими городскими организационными структурами. Избрание - высшими органами субъектов гражданского общества из числа членов этих субъектов (членов организаций, входящих в состав субъекта гражданского общества). При этом должно быть обеспечено представительство от каждой области и города Минска".
ЦИК разработает формы заявления о согласии баллотироваться кандидатом в делегаты Всебелорусского народного собрания и анкеты (биографических данных) лица, выдвинутого кандидатом в делегаты ВНС.
Законом предусмотрены определенные требования к кандидатам в делегаты ВНС:
- гражданство Республики Беларусь;
- наличие избирательного права;
- постоянное проживание на территории Республики Беларусь;
- отсутствие судимости (снята или погашена);
- отсутствие гражданства (подданства) другого государства и (или) документов иностранных государств, предоставляющих право на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.
При этом нужно учитывать, что одно и то же лицо не может быть кандидатом в делегаты ВНС от гражданского общества и от местных советов депутатов. По сути одного кандидата может выдвигать только один субъект.
"Выдвижение начнется с 12 марта 2024 года и завершится 31 марта. Заседания высших органов общественных объединений должны быть проведены в период с 1 по 10 апреля 2024 года. ЦИК планирует установить итоги выборов делегатов ВНС не позднее 18 апреля 2024 года, - дополнил Игорь Карпенко. - 25 апреля 2024 года предельный срок созыва первого заседания ВНС".
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