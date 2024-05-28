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Стало известно, когда откроется обновленный кинотеатр "Салют" в Минске
3 июня обновленный кинотеатр "Салют" в Минске откроет свои двери для ценителей кино, которых порадуют кинопремьерой, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.
"В день открытия гостей ждет концертная программа, службы Ленинского района МЧС и ГАИ представят свою технику, средства пожаротушения, раздадут сувениры. В 10:00 3 июня состоится премьера фильма "Манюня: Приключения в Москве". Это увлекательная комедия для всей семьи, рассказывающая о приключениях неугомонной Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ, которые отправляются на летние каникулы в Москву", - рассказали в "Киновидеопрокате".
За время ремонта, который начался 1 апреля, помещения кинотеатра "Салют" постарались сделать более комфортными и привлекательными.
"В ходе ремонта перекрасили стены, в кинозале заменили напольное покрытие, установили новые, удобные кресла, отреставрировали участки паркетного пола. Более современной стала и VIP-зона, расположенная на втором этаже", - рассказали в кинотеатре.
Основной зал кинотеатра "Салют" вмещает 260 зрительских мест, еще 30 кресел расположено в VIP-зоне. Как сообщили в кинотеатре, после ремонта ценовая политика здесь останется прежней.
Фото: социальные сети кинотеатра "Салют"
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