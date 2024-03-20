Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы

Сезон работы аттракционов в городских парках планируют открыть во второй половине апреля. Об этом рассказал заместитель генерального директора - главный инженер "Минскзеленстроя" Руслан Косевич, пишет агентство "Минск-Новости".

Он уточнил, что точная дата станет известна позднее. Она будет зависеть от погодных условий, а также от сроков получения допусков аттракционов к работе.

Сейчас специалисты расконсервируют оборудование, впереди его наладка и испытания перед запуском.

Напомним, аттракционами оснащены парки имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска. Суммарно там насчитывается около 70 развлекательных конструкций. Такие активности предусмотрены и в парке Уго Чавеса, строительство которого продолжается в столичном жилом районе Каменная Горка. Как сообщалось ранее, новую часть парка планируют открыть к 1 июля. Его посетителям предложат покататься на "Автодроме", "Вальсе", "Розовом слоне" и "Летающей тарелке", исследовать "Лабиринт", попрыгать на батутном комплексе. В парке Челюскинцев ожидается пополнение развлечений: в зоне отдыха заработает аттракцион "Микс".