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Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы
Сезон работы аттракционов в городских парках планируют открыть во второй половине апреля. Об этом рассказал заместитель генерального директора - главный инженер "Минскзеленстроя" Руслан Косевич, пишет агентство "Минск-Новости".
Он уточнил, что точная дата станет известна позднее. Она будет зависеть от погодных условий, а также от сроков получения допусков аттракционов к работе.
Сейчас специалисты расконсервируют оборудование, впереди его наладка и испытания перед запуском.
Напомним, аттракционами оснащены парки имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска. Суммарно там насчитывается около 70 развлекательных конструкций. Такие активности предусмотрены и в парке Уго Чавеса, строительство которого продолжается в столичном жилом районе Каменная Горка. Как сообщалось ранее, новую часть парка планируют открыть к 1 июля. Его посетителям предложат покататься на "Автодроме", "Вальсе", "Розовом слоне" и "Летающей тарелке", исследовать "Лабиринт", попрыгать на батутном комплексе. В парке Челюскинцев ожидается пополнение развлечений: в зоне отдыха заработает аттракцион "Микс".
Фото: pixabay.com
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