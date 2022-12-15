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Стало известно, кого КГК проверит в первой половине 2023 года
На сайте Комитета государственного контроля размещены планы выборочных проверок в областях и Минске на первое полугодие 2023 года, запланированные всеми контролирующими и надзорными органами республики. Об этом сообщает БелТА со ссылкой ни информациюКГК.
В планы выборочных проверок включено 2219 субъектов с высокой степенью риска.
В связи с работой по оптимизации контрольной (надзорной) нагрузки на субъекты хозяйствования, а также по усилению дистанционного контроля с помощью информационных ресурсов на первое полугодие 2023 года запланировано на 33,6% проверок меньше, чем год назад.
76% от общего числа составят проверки надзорных органов (вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды), наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС (24% от общего количества), Минтруда и соцзащиты (17%), Минприроды (12,1%), Госстандарта (10,8%).
Органами Комитета госконтроля запланировано 97 проверок (3,8% от общего числа).
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