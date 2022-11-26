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Стало известно, кому досталась корона "Краса Беларуси - 2022"
Многодетные мамы страны разыграли корону республиканского конкурса "Краса Беларуси". Марафон женственности дал финальное гала-шоу в столичном Дворце культуры. На протяжении 9 конкурсных дней 16 супермам совмещали дела семейные с мастер-классами, участием в смотре талантов, разбирались в ДНК этикета и отшлифовывали искусство дефиле. Бьюти баталии среди женщин, которые успевают буквально все, не ограничились выходами в национальных, вечерних и деловых образах. Парировали и в интеллектуальном конкурсе.
Победу одержала Марина Парамонова из Минска. Хрупкая блондинка, мама 4 детей в декретном отпуске. Однако не понаслышке знает, что такое цех, производство и завод. Работает на крупном предприятии, которое изготовляет технику специального назначения.
Очень хотелось не то, чтобы победить, хотелось проявить себя, хотелось показать моим деткам, что мама успешна, что мама красива. Хотела, чтобы мною гордились мои дети, моя семья, мои родители и мой муж. Хотелось донести лучик того, что многодетная женщина элегантная, красивая, она достойна носить корону. Вчера я заснула мамой, а завтра я проснусь королевой.
Моя основная задача как мамы многодетной, я вижу, как растут мои дети, чего не хватает детям в садах, школах, когда я там присутствую, - внимания, улыбчивой мамы, легкой, красивой, позитивной. Это здорово, что государство нас замечает, выделяет как-то в особую категорию. Мы решили подхватить эту волну многодетности, потому что основное, давайте не будем скрывать, предназначение женщины - это быть проводником в жизнь
Всего же за титул самой-самой боролись 8 красавиц из столицы и столько же из регионов. Титул 2-й вице-миссис - у Ольги Лисовской, 1-й - у Марии Шиндюковой. В планах форума расширение географии: многодетные мамы готовы показать себя и на уровне Союзного государства.
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