Стало известно, кому досталась корона "Краса Беларуси - 2022"

Моя основная задача как мамы многодетной, я вижу, как растут мои дети, чего не хватает детям в садах, школах, когда я там присутствую, - внимания, улыбчивой мамы, легкой, красивой, позитивной. Это здорово, что государство нас замечает, выделяет как-то в особую категорию. Мы решили подхватить эту волну многодетности, потому что основное, давайте не будем скрывать, предназначение женщины - это быть проводником в жизнь

Александра Никифорова, организатор конкурса "Краса Беларуси - 2022"