Стало известно, кто споет за Беларусь на конкурсах в рамках "Славянского базара"

Вокальные баталии республиканского масштаба собрали два десятка талантов в культурной столице Беларуси - Слуцке.

Брестчанка София Рустамова - представительница Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2023"





Из колонок Дома культуры в полдень стали звучать тембры юных. 10 финалистов - представители Бреста, Минской и Витебской областей. Каждый исполнил по две песни - мировой хит и произведение на родном языке. Абсолютное большинство песен "на мове" - премьеры. Итоговый голос на конкурсе за Ириной Дорофеевой. Заслуженная артистка Беларуси стала председателем жюри детского конкурса. И после первого круга, и в итоге неоспоримое лидерство за брестчанкой Софией Рустамовой. 13-летняя исполнительница уже пела за Беларусь на "Детской Новой волне". Теперь ее "Каляровыя фарбы" разукрасят и обновленную сцену Дворца культуры "Витебск".



Самир Елчиев из Орши - представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2023"









Эстафету приняли и взрослые исполнители от 18 до 28 лет. В отличие от конкурса детского, здесь пела фактически вся страна. Представители Витебска, Минска, Орши, Барановичей, Слуцка и Могилева. Артисты практикующие, но неизвестные широкой публике. Убедительнее всех для жюри оказался новичок для "Базара" - 20-летний Самир Елчиев. В 2022-м ему покорился конкурс молодых исполнителей в Молодечно. Сейчас же молодой специалист городского центра культуры "Победа" выступал первым, спел конкурсную классику - "Чырвоную ружу" Мулявина - и вопреки стереотипам набрал наибольшее количество баллов: 147 из 160 возможных.

Факт "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 17 июля