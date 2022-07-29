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Стало известно, насколько вырастет бюджет прожиточного минимума в Беларуси
К бюджету прожиточного минимума привязаны размеры пособий семьям с детьми, повышения к пенсиям, некоторые доплаты и надбавки, социальные пенсии и другие пособия.
Как пишет Sputnik, Министерство труда и социальной защиты установило БПМ в ценах июня текущего года. Это предусмотрено постановлением ведомства №47 от 21 июля, которое официально опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
Новые значения норматива будут действовать в период с 1 августа по 31 октября 2022 года.
Согласно документу, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличится на 17,35 рубля - до 328,50 рубля.
Для трудоспособного населения БПМ установлен в размере 366,23 рубля. А это на 19,03 рубля больше, чем было ранее.
Для пенсионеров - 247,21 рубля, т.е. на 14,91 рубля больше.
Для детей в возрасте до 3 лет этот показатель вырос на 10,44 рубля - 204,80 рубля. Для детей в возрасте от 3 до 6 лет - 284,60 рубля. Увеличили на 13,79 рубля.
Для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 350,06 рубля. Он стал больше на 19,8 рубля.
Фото pixabay.com
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