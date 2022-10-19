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Стало известно, сколько еще вооружений Берлин передал Киеву
Европа продолжает снабжать Украину военной помощью. Стало известно, что Берлин передал Киеву еще 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 7 мостоукладчиков, а также 183 электрогенератора, 100 палаток и 167 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Французы против поставок оружия Киеву
Французам оплачивать поставки вооружения Киеву надоело. Местные жители возмущены действиями президента Макрона, который накануне пообещал наращивать военную поддержку. Сотрудники французского телевидения провели опрос, должна ли Франция продолжать вооружать Украину? Результаты впечатлили даже самого ведущего.
Напомним, в Париже в эти дни проходит общенациональная забастовка. Жители выступают против антироссийских санкций и требуют снижения стоимости электроэнергии и газа.
Фото:gagadget.com
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