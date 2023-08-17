Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу

Профсоюзы подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу. Об этом сообщает БЕЛТАсо ссылкой напресс-службуФедерации профсоюзов Беларуси.

Мониторинг стоимости школьных товаров к новому учебному году провели в торговых центрах, универмагах, на рынках, школьных базарах и в торговых сетях во всех регионах страны. Профсоюзные специалисты детально проанализировали каждую группу товаров для младших и старших классов. Оказалось, что на ряд позиций по сравнению с прошлым годом цена снизилась. В основном это касается канцелярских товаров, однако подешевели и некоторые виды одежды и обуви. Следует отметить, что цены на один и тот же товар в разных регионах страны могут сильно отличаться в большую или меньшую стороны.

Так, при покупке одежды и обуви для мальчика в начальной школе меньше всего потратит семья из Гродненской области - Br527,06. В прошлом году этот регион также отметился самым демократичным средним чеком для этой группы товаров. Однако тогда собрать младшего школьника обошлось бы дешевле - Br479,87. Самой дорогой, как и в 2022-м, оказалась Минская область. Здесь затраты на мальчика младших классов составят Br682,01 , в то время как годом ранее - Br646,57.

А вот купить школьную одежду и обувь для девочки из начальной школы дешевле всего в Витебской области - Br457,23, тогда как в прошлом году самым доступным регионом была Гродненская область - Br498,19. Наибольшие затраты понесет семья из Могилевской области - Br701,22.

Что касается канцелярских товаров для младших школьников, то дешевле всего их купить в Могилевской области - Br155,09, а дороже - в Брестской - Br188,58. В то время как в прошлом году самые доступные письменные принадлежности продавались в Гомельской области (Br174,86), а самые дорогие - в Витебской (Br207,81). Как видим, канцелярские товары значительно подешевели.

Что касается товаров для старшеклассников, то здесь тоже есть разделение по областям. Наименьшие затраты для покупки обуви и одежды для мальчика старших классов понесет семья из Гродненской области - Br660,69. В минувшем году этот регион также отметился самыми демократичными ценами, но тогда раскошелиться родителям пришлось бы сильнее - на Br680,63.

Дороже всего одеть и обуть старшеклассника, как и в прошлом году, в Минской области. В этом регионе средний чек за год вырос с Br754,64 до Br761,76. В Гродненской области дешевле обеспечить одеждой и обувью и девочку-старшеклассницу. Причем этот регион отличается самыми низкими ценами уже третий год подряд. Расходы семьи составят в среднем Br694,03 (в прошлом году - Br698,14). А больше всех, как и в 2022-м, потратит семья из Могилевской области. На покупку одежды и обуви уйдет Br797,9, тогда как в прошлом году - Br821,91.

Самый дешевый комплект канцелярских товаров для старшеклассников можно приобрести в Могилевской области - Br123,58. В прошлом году наименьшая средняя цена зафиксирована в Гомельской области - Br161,11. Больше всех на письменные принадлежности потратит семья из Витебской области - Br212,84, в то время как в прошлом году самым дорогим регионом оказался Минск - Br230,26.

Дешевле всего собрать в школу младшеклассников-мальчиков в Гродненской области (Br710,56), а девочек - в Витебской области (Br637,21). Дороже всего подготовка к начальной школе обойдется для мальчиков из Минской области (Br859,99) и для девочек из Могилевской области (Br856,31).

Для мальчиков - учащихся старшей школы выгоднее закупать все необходимое в Могилевской области (Br816,58), для девочек - в Гродненской (Br860,71). Дороже всех заплатит семья с мальчиком из Минской области (Br834,81) и с девочкой из Витебской области (Br959,37).

В целом мониторинг в сравнении с 2022 годом показал, что по отдельным группам товаров общая величина затрат снизилась.

В ФПБ напомнили, что летом 2022-го многие поставщики и целый ряд торговых организаций начали играть на курсовой разнице, объясняя завышенные цены возможными рисками. Постановление правительства №713, принятое в октябре прошлого года, остановило эти процессы и ввело ограничение торговых надбавок на товары, в том числе и импортного производства. Как ранее сообщали в МАРТ, ценовые надбавки на многие виды одежды и обуви для школьников ограничены потолком от 35% до 55%. Но реальная надбавка в магазинах не превышает 29%.

Профсоюзы ежегодно оказывают помощь в подготовке детей к школе. Акция "Профсоюзы - детям" действует с 2002 года. Особое внимание уделяется детям, идущим в первый класс, детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Материальную и финансовую поддержку получают подшефные детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа. В прошлом году профсоюзные организации всех уровней на эти цели направили около Br8 млн.