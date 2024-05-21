Стало известно, сколько животных и растений будет включено в новое издание Красной книги Беларуси

Сколько животных и растений будет включено в новое издание Красной книги, рассказал заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Николаенко, сообщает БЕЛТА.

"Идет сохранение и устойчивое использование объектов животного и растительного мира, создание условий для предотвращения вредного воздействия на биологическое разнообразие в результате хозяйственной и иной деятельности. Всего с момента начала реализации государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 год в республике выявлено и передано под охрану 1237 мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, а также более 34 тыс. га типичных и редких природных биотопов и ландшафтов", - рассказал Петр Николаенко.

По его словам, учеными Национальной академии наук подготовлены предварительные списки растений и животных, которые войдут в очередное, 5-е издание Красной книги. "В готовящейся к изданию в 2025 году Красной книге по предварительным данным планируется включить 305 видов растений (в старом издании - 303). Среди них 187 видов сосудистых растений, 35 - мохообразных, 22 - водорослей, 29 - лишайников, 35 - грибов, в том числе 28 новых. И исключить 26 видов - 9 видов сосудистых растений, 1 вид мохообразных, 1 вид лишайников, 9 видов грибов и 6 видов водорослей, - отметил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.

Также он заявил, что в том "Животные" планируется включить 211 видов (было 203), в том числе 21 новый, и исключить 13 видов (11 - насекомые, 1- птица, 1 - прочие беспозвоночные). По ряду видов предлагается изменить охранный статус.