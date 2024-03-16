Мы развиваемся и ставим все новые планки. Через 5 дней произойдет новое историческое событие для нашей суверенной страны. Сегодня стало известно точное время старта космического полета экипажа с белоруской на борту. Марина Василевская с космонавтом Роскосмоса (и тоже нашим) Олегом Новицким, астронавтом НАСА Трэйси Дайсен отправятся на МКС 21 марта в 16 часов 21 минуту 19 секунд по минскому времени.

У экипажей - основного и дублирующего - с еще одной нашей белорусской Анастасией Ленковой сегодня был пресс-день. Журналисты наблюдали за занятиями по ручному режиму управления кораблем, а еще были вестибулярные тренировки и занятия по общей физической подготовке.