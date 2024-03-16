3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стало известно точное время старта космического полета экипажа с белоруской на борту
Мы развиваемся и ставим все новые планки. Через 5 дней произойдет новое историческое событие для нашей суверенной страны. Сегодня стало известно точное время старта космического полета экипажа с белоруской на борту. Марина Василевская с космонавтом Роскосмоса (и тоже нашим) Олегом Новицким, астронавтом НАСА Трэйси Дайсен отправятся на МКС 21 марта в 16 часов 21 минуту 19 секунд по минскому времени.
У экипажей - основного и дублирующего - с еще одной нашей белорусской Анастасией Ленковой сегодня был пресс-день. Журналисты наблюдали за занятиями по ручному режиму управления кораблем, а еще были вестибулярные тренировки и занятия по общей физической подготовке.
Сегодня же экипажи посетили Аллею космонавтов. Теперь на Байконуре есть свое дерево и у белорусских космонавток.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ