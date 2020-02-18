Станет ли 2020 годом вступления Беларуси в ВТО? Смотрите сегодня в программе "24 вопроса"

В программе "24 вопроса" руководитель Программы развития ООН в Беларуси, кандидат экономических наук Максим Губский



Быть или не быть Беларуси в мировой системе торговли? Ответ на этот вопрос рассмотрит намеченная на июнь 2020 года Министерская конференция ВТО в Нур-Султане. Наша страна идет к этой цели 27 лет - рекордный срок для кандидатов. Многие условия выполнены, но открытым остается ряд вопросов в отношениях с ЕС, международными финансовыми структурами. Их надо урегулировать за оставшееся время.



Все нюансы процесса хорошо известны Максиму Губскому - руководителю проекта программы развития ООН в Беларуси, направленной на содействие правительству при вступлении в ВТО. Автор более 80 научных статей и публикаций на темы международных отношений, торговли, логистики уверен, что сейчас для Беларуси сложилась благоприятная конъюнктура.



Во Всемирную торговую организацию сейчас входят 164 государства. Если Беларусь станет ее полноправным членом, это улучшит инвестиционный имидж страны, откроет перед ней новые возможности. Так считают сторонники принципов свободной торговли. Какие же преимущества даст экономике страны членство в ВТО? Что получит рядовой потребитель от этого? С какими вызовами столкнутся отдельные отрасли и предприятия? О сложностях на пути к членству в ВТО, плюсах и минусах этого заветного международного статуса мы беседуем с руководителм Программы развития ООН в Беларуси, кандидатом экономических наук Максимом Губским в программе "24 вопроса".



Смотрите 18 февраля на телеканале "Беларусь 24".







