Станет ли коронавирус сезонным заболеванием или "чумой", можно будет утверждать через год

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает более вероятным вариантом развития событий переход вируса в состояние природно-очаговой инфекции, сообщает ТАСС.

Окончательно утверждать, что коронавирус стал сезонным заболеванием, как грипп, можно будет через год. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его мнению, есть два сценария завершения пандемии. Один из них - переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания вроде гриппа.

"SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время - то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии разгар зимы. …Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна, как грипп, или не закончится, останется ли на лето. Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли коронавируссезонным", - подчеркнул эксперт.

Однако более вероятным вариантом развития событий Жемчугов считает переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции. В этом случае вирус может найти "хозяина" - носителя в природе, полагает он.