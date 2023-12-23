Иосиф Станевский рассказал о том, что традиции создавать вертепы в этом году исполняется 800 лет

Именно в 2023 году традиции исполняется 800 лет, сказал он. Тогда святой Франциск Ассизский первый раз, вдохновленный Святым Духом и желанием людей, которые слышали о Рождестве Иисуса, приходили в храм, но в них не было той радости, он пригласил, чтобы сельчане принесли кто что мог - овец, коз и кур. "Именно они создали традицию. Когда человек создает, когда участвует в этом, он лучше может прочувствовать тот момент, когда родился Иисус", - считает архиепископ.