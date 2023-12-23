ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Иосиф Станевский рассказал о том, что традиции создавать вертепы в этом году исполняется 800 лет

Иосиф Станевский рассказал о том, что традиции создавать вертепы в этом году исполняется 800 лет

Сколько лет существует традиция создавать вертепы на Рождество, в программе "Актуальное интервью" рассказал архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.

Именно в 2023 году традиции исполняется 800 лет, сказал он. Тогда святой Франциск Ассизский первый раз, вдохновленный Святым Духом и желанием людей, которые слышали о Рождестве Иисуса, приходили в храм, но в них не было той радости, он пригласил, чтобы сельчане принесли кто что мог - овец, коз и кур. "Именно они создали традицию. Когда человек создает, когда участвует в этом, он лучше может прочувствовать тот момент, когда родился Иисус", - считает архиепископ.

Поэтому 800 лет на площади Святого Петра делают большие вертепы. И в этом году именно святой Франциск Ассизский будет на руках держать младенца Иисуса. Не Мария, а святой. Потому что он нам это приблизил.
Иосиф Станевский, архиепископ митрополит Минско-Могилевский

Сегодня есть вертепы из искусственных фигур, но также делают в приходах и живые - огораживают, приводят живых овец, рассказал митрополит Минско-Могилевский.Ставятся стульчики. Молодые пары могут одеться в Марию-маму и в папу Иосифа и держать своего младенца. "Это очень семейный праздник", - сказал Иосиф Станевский.

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все