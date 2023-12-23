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Станевский: Рождество Христово - это время самого большого чуда в мире, когда Бог становится человеком
Католический мир готовится отметить самый светлый праздник - Рождество Христово. Это время таинства и самых теплых молитв к Господу. Костелы встречают прихожан пышным убранством, наряженными елями, горящими свечами и рождественскими вертепами, которые воспроизводят библейскую историю.
"Рождество Христово - это время чудес, самого большого чуда в мире: Бог становится человеком. Большего подарка, как этот, Бог, конечно, не мог преподнести человеку. Сегодня все зависит от нас, как этот подарок от Бога мы принимаем", - сказал глава католической церкви в Беларуси архиепископ Иосиф Станевский.
23 декабря в 19:00 вы сможете посмотреть эксклюзивное интервью с архиепископом Иосифом Станевским на "Беларусь 1".
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