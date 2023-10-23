Станевский: Стараемся, чтобы в нашей католической церкви в Беларуси люди могли молиться свободно, молиться сердцем

Долгое время нам пытались навязать ярлык, что костел в Беларуси польский и вся политика диктуется Западом. Духовное часто смешивалось с политическим. Какая сегодня католическая церковь в Беларуси, в эксклюзивном интервью на "Беларусь 1" рассказал архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.

Костел молится языком, сердцем наших верующих, говорит глава католической церкви Беларуси. "Целая комиссия работает. Все мировые наработки с разных языков, особенно с латинского, мы переводим на белорусский язык, чтобы это было доступно, чтобы человек, как разговаривает каждый день в своей семье, так же мог разговаривать и словами Евангелия. И если войти в любой храм Минска, мы услышим молитву на государственных языках. Наша мечта, чтобы люди, которые приходят в костел, понимали, как к ним обращаемся мы, и чтобы мы тоже могли понять их, что они ожидают от нас".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Каждое общество имеет свои наработки, свои традиции, уверен Иосиф Станевский. "Наш дом - это наш дом. Естественно, что убранство нашего костела отличается от убранства в Африке, в Америке или в Азии. У нас свой дух, свой менталитет, но слова Иисуса Христа те же самые, - пояснил митрополит. - Стараемся, чтобы в нашей католической церкви в Беларуси люди могли молиться свободно, достойно, как говорят, молиться сердцем. Мы, костел, с народом!"

Комментируя западные вбросы, что католиков в Беларуси якобы притесняют, Иосиф Станевский сказал, что все познается в сравнении: "Возьмем численный состав священников. В 1989 году было около 50 священников на всю республику. Это очень мало. Сравним с сегодняшним днем. Сегодня около 500 человек. Не только в костелах, но и монашествующие люди. Что было и что есть. Мы развиваемся".