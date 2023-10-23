Станевский: Те, кто пытается разделить белорусов, поступают не по-евангельски

Те, кто пытается разделить белорусов, поступают не по-евангельски. Об этом в эксклюзивном интервью на "Беларусь 1" заявил архиепископ митрополитМинско-МогилевскийИосифСтаневский.

В костеле общество состоит из семей, говорит глава католической церкви Беларуси. "В моем окружении есть семьи, где муж и жена разных национальностей, разных вероисповеданий, даже есть те, которые не верят, у них дети есть. И у них все прекрасно. Почему? Они руководствуются любовью. Любовь прежде всего, - уверен архиепископ. - Приглашаем тех, кто не поддерживает наше мнение, прийти, вернуться в отчий дом, посмотреть и тогда дать свое определение и высказать свое мнение, как обстоят здесь дела".

По словам прелата, те, кто пытается разделить белорусов, поступают не по-евангельски. "Когда у нас большие праздники, мероприятия, симпозиумы, то можно увидеть, что у нас присутствуют не только католики, но и главные представители других религиозных объединений. И никто не говорит про национальности и вероисповедание", - отметил ИосифСтаневский.

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Очень большое задание у всего общества - замечать людей, считает митрополит:"Если вспомнить страницы истории, раньше католический костел имел школы, больницы, приюты, столовые для бедных. Но время меняется, и этим занимается государство, и занимается хорошо. И в этом люди не нуждаются, но есть другие аспекты жизни, где наше присутствие как верующих ожидаемо".

Имеет ли отношение католическая церковь к воспитанию патриотизма? "Каждый человек, который приходит в костел, - это гражданин той или иной страны, малой родины. Надо воспитывать тех людей, которые умеют и любят молиться, но тоже умеют защищать свои интересы, защищать свое мнение и любовь к Родине", - сказал архиепископ.

Суть и истина нашего учения - семья, дети, любовь к новой жизни. Мы понимаем каждую зарожденную жизнь как дар Божий. Католическая церковь учит семьи принимать каждый дар жизни. Нравственные ценности - это наше поле боя. Иосиф Станевский, архиепископ митрополит Минско-Могилевский

Как быть с молодежью? Митрополит посоветовал: "Надо быть с молодыми людьми, надо послушать их. У нас проходят дни молодежи, мы приглашаем молодежь не только на молитву, но и в походы-пилигримки. Идем несколько дней. Вместе разговариваем, ведем какие-то беседы. Ищем пути выхода. Наши молодые священники и монашествующие ведут свои каналы (блогеры),TikTok", - поделился опытом архиепископ.