Станислав Щегляк рассказал, как смог победить на международном молодежном турнире по робототехнике

Станислав Щегляк стал победителем международных молодежных соревнований по робототехнике, в которых приняли участие 30 конкурсантов из Беларуси и России.

В "Актуальном интервью" он рассказал, как проходил турнир и какие задачи должен был решать его робот.

"В рамках турнира "Кубок РТК Высшая лига" необходимо было реализовать движение по городу. Была трасса, имитирующая город, со зданиями, дорогами, разметкой и знаками. Задача робота - проехать по трассе, соблюдая требования знаков и разметки, подобрать "пассажиров" на автобусных остановках и высадить их на парковке", - поделился Станислав Щегляк в "Актуальном интервью".

Станислав робота проектировал и программировал с нуля сам, в том числе выбирал для него комплектующие и печатал на 3D-принтере детали. В самом роботе установлены поворотная камера, лидар и другие датчики, в качестве "мозга" машины - одноплатный компьютер, где и происходят все вычисления.

"Для создания этого чуда техники понадобилось около четырех месяцев с перерывами на сессию и ожидание некоторых деталей. Основная сложность (при программировании. - Прим. news.by) - выбор направления движения на перекрестке при существовании нескольких вариантов движения. Если выбрать неоптимальное направление, робот начнет ездить по кругу, так и не достигнув парковки, либо может проехать по более длинному маршруту, чем было бы можно. Мой робот умеет избегать циклов, но в плане длины маршрута алгоритм еще не доработан. Я уже придумал, как его доделать к финалу", - пояснил гость интервью.

Машина, кстати, автономная, и во время соревнования она самостоятельно считывала знаки через специальные датчики, а при помощи камеры обнаруживала дорожную разметку. Усложнялась работа прохождением турнира под открытым небом. "Во-первых, трассу разместили в шатре, и она периодически засвечивалась солнцем, из-за чего иногда возникали трудности с распознаванием разметки. Во-вторых, я дома тестировал робота на самодельном макете трассы, но все реальные условия воссоздать не мог, поэтому не все знаки попадали в поле зрения камеры, поэтому я ее поворачивал на перекрестках", - подытожил собеседник.

Всего на турнире было две попытки с перерывами в два часа, после первой попытки робот Станислава набрал 0 баллов - выявились проблемы с алгоритмом (робот издалека обнаружил автобус и начал его объезжать, еще не подъехав к нему, а в результате засвета солнцем трассы техника потеряла разметку), однако молодой человек ко второй попытке успел это исправить и смог победить конкурента с двукратным отрывом.

Фото: magnific.com