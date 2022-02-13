Станислав Соловей о контроле ГАИ за скоростью: Будет это делаться и на авто гражданского исполнения

Мы видим, что происшествия, которые произошли в эти дни, связаны с превышением скорости, особенно вкупе с погодными условиями. ГАИ на территории всей страны в предстоящие выходные проведет отработки автомобильных дорог с целью выявления нарушений скоростного режима. Будет это делаться и на авто гражданского исполнения, то есть - водитель не будет знать, что где-то идет контроль скорости. Поэтому мы хотели бы обратиться ко всем автолюбителям ни в коем случае не превышать скоростной режим, выбирать безопасную скорость. Не о штрафе должен думать водитель, а о том, чтобы нарушения не привели к какой-либо трагедии.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси