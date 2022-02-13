ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Станислав Соловей о контроле ГАИ за скоростью: Будет это делаться и на авто гражданского исполнения

ГАИ усилила контроль за соблюдением скоростных режимов. Только в 2021 году по причине превышения скорости произошло 346 ДТП, в которых погибли и получили серьезные травмы десятки человек. Лихачество - одна из самых опасных категорий ДТП, тем более в зимний период, когда ситуацию усугубляют обледенелые дороги, слякоть, снежная каша.

Мы видим, что происшествия, которые произошли в эти дни, связаны с превышением скорости, особенно вкупе с погодными условиями. ГАИ на территории всей страны в предстоящие выходные проведет отработки автомобильных дорог с целью выявления нарушений скоростного режима. Будет это делаться и на авто гражданского исполнения, то есть - водитель не будет знать, что где-то идет контроль скорости. Поэтому мы хотели бы обратиться ко всем автолюбителям ни в коем случае не превышать скоростной режим, выбирать безопасную скорость. Не о штрафе должен думать водитель, а о том, чтобы нарушения не привели к какой-либо трагедии.
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все