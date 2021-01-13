Станислав Яскевич стал гостем программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"

Общественное объединение "Патриоты Беларуси" будет выступать с рядом инициатив, направленных на укрепление суверенитета и развитие страны. Об этом сегодня рассказал предприниматель и общественный деятель Станислав Яскевич. Он стал гостем программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". По его словам, большинство граждан выступают за мирную и стабильную Беларусь и недопущение попыток внешнего вмешательства.