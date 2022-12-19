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Станислав Зась: При необходимости ОДКБ сможет оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил
ОДКБ сможет оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил на западных рубежах Союзного государства, но сейчас в этом необходимости нет. Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция генерального секретаря ОДКБ. Станислав Зась подвел итоги работы организации за нынешний год. Он был непростой. Это и события в Казахстане, и обострение ситуации в Нагорном Карабахе и на таджикско-афганской границе. Также сегодня складывается сложная ситуация на западных рубежах. НАТО наращивает свой военный контингент на границах с Беларусью, и совместные белорусско-российские учения, которые военные контингенты двух стран проводят регулярно, сегодня являются сдерживающей силой от провокаций и военного вмешательства со стороны Польши и стран Балтии.
Прекрасно видим, сколько мероприятий проводится на наших западных границах ОДКБ на территории Беларуси. Я имею в виду те учения, которые проходят совместно с РФ. И считаем это определенной мерой сдерживания. Стратегической мерой сдерживания в общем достаточной в данной ситуации в планах миротворческих сил. Считаем, что тот костяк, который сформирован (это порядка 3 800 человек), он достаточен. Вместе с тем при необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил. Это все у нас есть.
В 2023 году Беларусь будет председательствовать в ОДКБ. Одна из задач - усиление аналитической работы в сфере информационной и кибербезопасности. Это будет одним из приоритетов.
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