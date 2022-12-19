Станислав Зась: При необходимости ОДКБ сможет оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил

Прекрасно видим, сколько мероприятий проводится на наших западных границах ОДКБ на территории Беларуси. Я имею в виду те учения, которые проходят совместно с РФ. И считаем это определенной мерой сдерживания. Стратегической мерой сдерживания в общем достаточной в данной ситуации в планах миротворческих сил. Считаем, что тот костяк, который сформирован (это порядка 3 800 человек), он достаточен. Вместе с тем при необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил. Это все у нас есть.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ