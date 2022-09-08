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Станки выключили, людей отпустили - как предприятию с немецким капиталом из-за санкций пришлось остановить свою работу
Предприятие "СЕВ-Евродрайф" находится под Минском. Здесь выпускали редукторы. Начинали как советско-финское предприятие, но сейчас это полностью немецкая фирма (ее владелец - гражданин Германии).
В Беларуси бизнес было вести выгодно - газ, рабочая сила дешевле, чем в ЕС. Рассчитывали расширяться, хотели построить еще одно такое же производство. Но все перечеркнули введенные Западом санкции.
А могли бы быть новые рабочие места, налоговые отчисления. Предприятие работало исключительно на экспорт - а это поступление валютной выручки. Сейчас этого всего нет.
О том, что пока все, сотрудникам сообщили в марте. Был звонок от владельца фирмы и официальное письмо. Станки остановили. Людей отпустили.
Этими санкциями они вряд ли чего-то добьются. Конечно, очень сложно перенастроиться, перестроиться на что-то другое. Но все мы люди, все мы хотим жить.
Сейчас перешли на работу под заказ. Было сложно, на заказчиков ближе к лету нашли. Причембелорусских!
"Будем работать внутри Беларуси, - заверил Игорь Счасный. - Выбора нет. Узнали, что у Минского тракторного завода серьезные проблемы с гидравлическими насосами, которые до этого изготавливала украинская компания, но прекратила все поставки. Мы разработали эти насосы в течение буквально двух месяцев. В настоящее время они проходят сертификацию. Завод получил три насоса для проведения испытаний на собственных площадях".
Кроме МТЗ в гидравлических насосах нуждаются КАМАЗ, российские производители тракторов. Эта продукция востребована как у конечных производителей, так и у компаний, которые продают запчасти.
Для Минского тракторного завода готовы сделать практически годовой заказ. Уже к середине сентября здесь закипит работа.
О том, с какими трудностями после введения санкций столкнулись другие белорусские предприятия, смотрите в новом выпуске фильма Агентства теленовостей "Санкции для народа".
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