Станки выключили, людей отпустили - как предприятию с немецким капиталом из-за санкций пришлось остановить свою работу

Предприятие "СЕВ-Евродрайф" находится под Минском. Здесь выпускали редукторы. Начинали как советско-финское предприятие, но сейчас это полностью немецкая фирма (ее владелец - гражданин Германии).

В Беларуси бизнес было вести выгодно - газ, рабочая сила дешевле, чем в ЕС. Рассчитывали расширяться, хотели построить еще одно такое же производство. Но все перечеркнули введенные Западом санкции.

А могли бы быть новые рабочие места, налоговые отчисления. Предприятие работало исключительно на экспорт - а это поступление валютной выручки. Сейчас этого всего нет.





О том, что пока все, сотрудникам сообщили в марте. Был звонок от владельца фирмы и официальное письмо. Станки остановили. Людей отпустили.

Этими санкциями они вряд ли чего-то добьются. Конечно, очень сложно перенастроиться, перестроиться на что-то другое. Но все мы люди, все мы хотим жить. Игорь Счасный, директор ООО "СЕВ-Евродрайф"

Сейчас перешли на работу под заказ. Было сложно, на заказчиков ближе к лету нашли. Причембелорусских!

"Будем работать внутри Беларуси, - заверил Игорь Счасный. - Выбора нет. Узнали, что у Минского тракторного завода серьезные проблемы с гидравлическими насосами, которые до этого изготавливала украинская компания, но прекратила все поставки. Мы разработали эти насосы в течение буквально двух месяцев. В настоящее время они проходят сертификацию. Завод получил три насоса для проведения испытаний на собственных площадях".

Кроме МТЗ в гидравлических насосах нуждаются КАМАЗ, российские производители тракторов. Эта продукция востребована как у конечных производителей, так и у компаний, которые продают запчасти.

Для Минского тракторного завода готовы сделать практически годовой заказ. Уже к середине сентября здесь закипит работа.