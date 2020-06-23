Станьковский Дом мастеров готовится к большой выставке-ярмарке

Она традиционно пройдет в Дзержинске на День города - 3 июля. Народные промыслы района обычно представлены многочисленными видами творчества, а на этот раз подготовлены две большие выставки - "Время вытинанки" и "Мощь семьи". Известный мастер резьбы по дереву Андрей Мартынюк создал новую коллекцию деревянных часов, украшенных в стиле белорусской вытинанки. Эскизы авторских работ мастеров выбирал из разных районов Беларуси. Выставку "Мощь семьи" представляют несколько мастеров, которые занимаются созданием кукол - оберегов. Считается, что они оберегают семьи, дарят счастье, здоровье и благополучие.