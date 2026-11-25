Волна массовых протестов охватила ряд стран Европы. По мнению эксперта, забастовки будут только усиливаться.

"Протестов будет еще больше. Мы же видим, что их сейчас много в странах Европы. Они усиливаются, потому что народ чувствует на себе, что стало жить хуже и сложнее, что чиновники потеряли контакт с реальностью, народом. Они хвастались всегда этой демократией, но мы видим, что здесь никакой демократией и не пахнет. То есть они просто угнетают народы, используют ресурсы своих государств и, по сути дела, уничтожают их потенциал. Я думаю, что недалек все-таки тот день, когда всех этих чиновников будут сносить один за одним. Народ будет брать власть в свои руки", - отметил депутат парламента Сербии, глава комитета по связям с диаспорой Драган Станоевич.