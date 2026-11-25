Станоевич о массовых протестах: Европейцы считают, что стали жить хуже
Волна массовых протестов охватила ряд стран Европы. По мнению эксперта, забастовки будут только усиливаться.
"Протестов будет еще больше. Мы же видим, что их сейчас много в странах Европы. Они усиливаются, потому что народ чувствует на себе, что стало жить хуже и сложнее, что чиновники потеряли контакт с реальностью, народом. Они хвастались всегда этой демократией, но мы видим, что здесь никакой демократией и не пахнет. То есть они просто угнетают народы, используют ресурсы своих государств и, по сути дела, уничтожают их потенциал. Я думаю, что недалек все-таки тот день, когда всех этих чиновников будут сносить один за одним. Народ будет брать власть в свои руки", - отметил депутат парламента Сербии, глава комитета по связям с диаспорой Драган Станоевич.