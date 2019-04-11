Как только что стало известно, станции "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" соединены. Таким образом, проходка первого тоннеля между четырьмя новыми станциями зеленой ветки минского метро завершена. Сегодня специалисты приступили к демонтажу оборудования. Механизированный тоннелепроходческий комплекс перевезут снова в район железнодорожного вокзала. Щит начнет прокладывать параллельный тоннель.



Механизированный комплекс значительно ускорил прокладку подземных тоннелей. Всего же с момента запуска "Алеся" прошла почти 4 километра под землей. Зеленая ветка метро откроется для пассажиров в следующем году.



