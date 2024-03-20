3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Готовность минского метро укрыть население в случае ЧП - станция "Михалово" на несколько часов стала полигоном для сотрудников МЧС и метрополитена
Укрытие и размещение в метро людей во время чрезвычайных ситуаций, готовность оборудования, медицинские пункты и бытовые блоки, а также действия в подземке подразделений МЧС - это проверяли сотрудники МЧС и метрополитена в ночь на 20 марта на станции метро "Михалово" во время тактических учений. Учебные маневры проводили в целях совершенствования системы управления силами и средствами при выполнении задач в области защиты населения. Всего были задействованы почти 70 спасателей и 15 единиц техники. Как это было, рассказал Александр Камович.
Хоть это была и учебная тревога, но спасатели работали буквально в боевых условиях. Подобные учения для сотрудников МЧС не в новинку, впрочем в этот были и новые вводные.
Маневры условно поделили на два этапа. Во время первого руководителям подразделений показали возможности столичных станций метро к укрытию населения в случае масштабных ЧП. На этот период минская подземка становится буквально автономной. Тут предусмотрены базовые бытовые условия для населения, чтобы переждать чрезвычайное положение.
При возникновении чрезвычайной ситуации мы, скажем так, укрываем (есть такой термин "укрываем") пассажиров, которые находятся на станции, а также людей, которые живут в пределах 500 м от данной станции или же работают, или организация, которая находится в зоне досягаемости. Конечно, когда происходит какая-то ситуация, тут сильно никто не будет прямо разбираться, но тем не менее эти люди должны знать, что в пределах 500 метров есть такая станция, на ней можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации.
Поистине впечатляющий момент первой части учений - закрытие устройств входа и станционных затворов в пешеходном переходе. Другими словами, речь идет о гермозатворе. Конструкция закрывается буквально за несколько десятков секунд, надежно укрывая станцию от внешнего воздействия: от ударной волны до поражения радиацией, химическими и другими веществами.
Во время второго этапа бойцы МЧС отработали действия в метро во время ЧП на линии. По замыслу учения, из-за неисправности оборудования загорелись вагоны электропоезда. Тогда на станцию прибыло специальное подразделение по работе в метро. Кроме того, спасателям предстояло отработать приемы и методы аварийно-спасательных работ, навыки тушения пожаров, порядок взаимодействия с администрацией метрополитена, а также провести эвакуацию пассажиров.
В рамках наших проведенных учений было задействовано порядка 70 человек и 15 единиц техники. Был создан оперативно-ситуационный штаб, который вырабатывал управленческие решения по вопросам взаимодействия с администрацией метрополитена и соответственно вопросам организации управления силами и средствами при чрезвычайной ситуации. Надо отметить, что мы для себя определили ряд нерешенных вопросов. Я думаю, что по итогам учения будут выработаны мероприятия по совершенствованию, повышению эффективности проведения аварийно-спасательных работ именно в метро.
Система метрополитена - это не только транспорт, но и полноценный объект гражданской обороны, который в чрезвычайной ситуации, в том числе в военное время, способен принять тысячи людей. Такая практика сложилась еще в советские времена и успешно продолжается сегодня. А чтобы механизм работал как часы, ведомства также должны работать как один организм.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все