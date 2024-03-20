Готовность минского метро укрыть население в случае ЧП - станция "Михалово" на несколько часов стала полигоном для сотрудников МЧС и метрополитена

При возникновении чрезвычайной ситуации мы, скажем так, укрываем (есть такой термин "укрываем") пассажиров, которые находятся на станции, а также людей, которые живут в пределах 500 м от данной станции или же работают, или организация, которая находится в зоне досягаемости. Конечно, когда происходит какая-то ситуация, тут сильно никто не будет прямо разбираться, но тем не менее эти люди должны знать, что в пределах 500 метров есть такая станция, на ней можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации.

Андрей Дроб,официальный представитель Минского метрополитена