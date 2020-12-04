3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Станция Минск-Пассажирский засияла яркими огнями
Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы к новогодним праздникам. Станция Минск-Пассажирский засияла яркими огнями. На Привокзальной площади - новогодняя елка. Ее ветки украсили почти 2 с половиной тысячи игрушек. Место рядом с зимней красавицей заняли блестящие снеговики. Финальным аккордом стала гирлянда длиной более 1,5 километра. Зал ожидания украсили гирляндами в красно-золотой и сине-серебряной цветовой гамме. А на третьем этаже уютно разместилась тематическая фотозона: гости и жители столицы могут отдохнуть в компании эльфов на фоне "Полярного зкспресса". Кроме привычных новогодних украшений, появились и новинки.
Украшать железнодорожные вокзалы начали во многих городах. Планируется, что к середине декабря все засияют праздничными огнями.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера