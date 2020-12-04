Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы к новогодним праздникам. Станция Минск-Пассажирский засияла яркими огнями. На Привокзальной площади - новогодняя елка. Ее ветки украсили почти 2 с половиной тысячи игрушек. Место рядом с зимней красавицей заняли блестящие снеговики. Финальным аккордом стала гирлянда длиной более 1,5 километра. Зал ожидания украсили гирляндами в красно-золотой и сине-серебряной цветовой гамме. А на третьем этаже уютно разместилась тематическая фотозона: гости и жители столицы могут отдохнуть в компании эльфов на фоне "Полярного зкспресса". Кроме привычных новогодних украшений, появились и новинки.