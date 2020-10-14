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Станция по обезжелезиванию воды построена для жителей д. Матырино в рамках программы "Чистая вода"

Подарок для жителей деревни Матырино по праву можно назвать долгожданным. Сельчане обращались в местные органы власти, так как в питьевой воде содержание железа в несколько раз превышало норму. Ответом на жалобыстало строительство станции по очистке воды. Это уже третий подобный объект в Лепельском районе, который открыли в этом году,и одиннадцатая станция, которую построили в рамках программы "Чистая вода".

Лепельский район сегодня богат и на новоселов

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