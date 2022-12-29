Станция сверхбыстрой зарядки электромобилей открылась в Минске

Инфраструктура для электромобилей. За последние годы в Беларуси открылось около 600 зарядных станций. Кроме того, для водителей в ближайшие несколько лет возведут почти 90 комплексов - как на трассах, так и в городе. Среди особенностей - сверхбыстрая зарядка. Подпитать машину на 300 километров пути можно за 10 минут. Одна из таких станций открылась в Минске.