Краткий пересказ от ИИ

Новая парковка для многочисленных туристов, пограничная вышка и в перспективе программа исторических реконструкций на семи гектарах. Таким видит будущее "Старой границы" Музей истории Великой Отечественной войны. Его филиал, военно-исторический комплекс, расположен в Дзержинском районе, в 15 км от "бывших окон в Европу" - станции Негорелое.

Главный экспонат - почти вековой ДОТ

Уже не следит за потоками школьников гипсовый дедушка Ленин. Да и советский паровоз, что курсировал от станции Негорелое прямиком до Маньчжурии, отправился на новое место дислокации - Курган Славы.



Тем не менее, приезжающих из Катара, России и Польши привлекает коллекция военной техники. Танк Т-34, артиллерийский "Зверобой", грозный "Град" - уже макеты, выведены из боевого состояния. Есть и единственная в Беларуси гаубица Б-4. К слову, свидетельница насильно разделенного народа - гаубица образца 1931 года. И чуть поодаль скрытый от глаз главный экспонат и аргумент открытия в 2013 году здесь военно-исторического комплекса - почти вековой ДОТ.

Туристов привлекает коллекция военной техники

Интерактивный подход к истории

Эта долговременная огневая точка - одна из 300 подобных объектов, которые относились к Минскому укрепленному району. Его возвели в 1932 году. Охранял этот 63-й участок войска 16-го Дзержинского погранотряда. Сам воспитанник Феликса Дзержинского - разведчик Жан Венейрович - был одним из начальников. Опытный чекист, француз по национальности, он запомнился ли "киношной" поимкой белогвардейского полковника Орлова.

Орлов сбежал с допроса в Смоленске, но и тут 16-й Дзержинский погранотряд мобилизовал все силы и сумел поймать "важную птицу". Веселые и находчивые - и пограничники, и их будни... К слову, они рассказывают о реконструкции погранзаставы. Пусть на 15 км дальше места, где все это происходило, но казарма, таможня, комендатура и конюшня - в целом быт пограничников - воссозданы достоверно.

Римма Рум, директор музея истории Великой Отечественной войны: "Самая главная задача, которая перед нами стояла - создать нечто интерактивное, чтобы посетитель мог прикоснуться к этому руками. Здесь мы разместили материалы и фотографии. Это художественные кинофильмы того периода и материалы, которые хранятся в фондах нашего музея. Придя на погранзаставу, посетитель может ощутить себя участником тех событий".

Что происходило "за кордоном", в Западной Беларуси, благодаря кому историческая справедливость восторжествовала - изучаем у погранзаставы. Экспозицию "Навеки вместе" собрали из фактов молодые сотрудники Музея истории Великой Отечественной.

За его же внебюджетные средства скоро здесь появится полноценная парковка для туристов и административное здание. В будущем есть план восстановить пограничную вышку и включить в расписание музея главное событие - историческую реконструкцию самих событий 1939 года, что и подчеркнет суть Народного единства.