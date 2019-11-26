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Старейшая школа города Минска № 19 отмечает вековой юбилей

За это время здание меняло прописку, но неизменной оставалась сильная школа математиков. Вот и сегодня среди преподавателей заслуженный учитель Беларуси, старейший математик Александр Фельдман, который и сейчас продолжает готовить победителей олимпиад.

В том, что возраст лишь подчеркивает статус, убедилась и Юлия Токарь.

Оксана Лисовская - одна из трех выпускниц легендарного математика Фельдмана, которая вернулась в родную школу. 19-ая школа так и останется единственной записью в ее трудовой книжке. Здесь Оксана Рудольфовна продолжает преподавать самую точную науку.

Его отец был музыкантом, да и сам он виртуозно владеет скрипкой. Но вот уже 57 лет увлечен цифрами и формулами. Александр Фельдман - заслуженный учитель Беларуси, старейший математик. Сегодня ему 82.



Его школу математики прошли тысячи учеников. И пусть сегодня за их плечами десятилетия со дня выпуска, не преминут сказать спасибо за школу жизни.

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Торжественный вечер прошел в Белгосфилармонии

Отметить вековой юбилей родной школы и полистать страницы истории все собрались в Белгосфилармонии. За 100 лет учебное заведение меняло прописку (летопись началась с улицы Свердлова), хранило военные воспоминания.

СШ № 19 с 1945 года носит имя Янки Купалы

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И, несмотря на углубленное изучение фундаментальных предметов, с 1945 года с гордостью носит имя белорусского песняра Янки Купалы. Дух той поэтической эпохи продолжают юные экскурсоводы школьного музея.

Столичная школа объединяет поколения

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В этот вечер 19-ая столичная школа объединяет целые поколения: выпускники окунаются в воспоминания, молодежь с энтузиазмом смотрит в будущее. Время идет, но неизменным остаются горящие глаза у всех учеников, которые вместе продолжают писать историю уже в новом столетии.

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