Старейшая школа города Минска № 19 отмечает вековой юбилей

За это время здание меняло прописку, но неизменной оставалась сильная школа математиков. Вот и сегодня среди преподавателей заслуженный учитель Беларуси, старейший математик Александр Фельдман, который и сейчас продолжает готовить победителей олимпиад.



В том, что возраст лишь подчеркивает статус, убедилась и Юлия Токарь.



Оксана Лисовская - одна из трех выпускниц легендарного математика Фельдмана, которая вернулась в родную школу. 19-ая школа так и останется единственной записью в ее трудовой книжке. Здесь Оксана Рудольфовна продолжает преподавать самую точную науку.



Его отец был музыкантом, да и сам он виртуозно владеет скрипкой. Но вот уже 57 лет увлечен цифрами и формулами. Александр Фельдман - заслуженный учитель Беларуси, старейший математик. Сегодня ему 82.







Его школу математики прошли тысячи учеников. И пусть сегодня за их плечами десятилетия со дня выпуска, не преминут сказать спасибо за школу жизни.



