3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Старейшая школа города Минска № 19 отмечает вековой юбилей
За это время здание меняло прописку, но неизменной оставалась сильная школа математиков. Вот и сегодня среди преподавателей заслуженный учитель Беларуси, старейший математик Александр Фельдман, который и сейчас продолжает готовить победителей олимпиад.
В том, что возраст лишь подчеркивает статус, убедилась и Юлия Токарь.
Оксана Лисовская - одна из трех выпускниц легендарного математика Фельдмана, которая вернулась в родную школу. 19-ая школа так и останется единственной записью в ее трудовой книжке. Здесь Оксана Рудольфовна продолжает преподавать самую точную науку.
Его отец был музыкантом, да и сам он виртуозно владеет скрипкой. Но вот уже 57 лет увлечен цифрами и формулами. Александр Фельдман - заслуженный учитель Беларуси, старейший математик. Сегодня ему 82.
Его школу математики прошли тысячи учеников. И пусть сегодня за их плечами десятилетия со дня выпуска, не преминут сказать спасибо за школу жизни.
Торжественный вечер прошел в Белгосфилармонии
Отметить вековой юбилей родной школы и полистать страницы истории все собрались в Белгосфилармонии. За 100 лет учебное заведение меняло прописку (летопись началась с улицы Свердлова), хранило военные воспоминания.
СШ № 19 с 1945 года носит имя Янки Купалы
И, несмотря на углубленное изучение фундаментальных предметов, с 1945 года с гордостью носит имя белорусского песняра Янки Купалы. Дух той поэтической эпохи продолжают юные экскурсоводы школьного музея.
Столичная школа объединяет поколения
В этот вечер 19-ая столичная школа объединяет целые поколения: выпускники окунаются в воспоминания, молодежь с энтузиазмом смотрит в будущее. Время идет, но неизменным остаются горящие глаза у всех учеников, которые вместе продолжают писать историю уже в новом столетии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов