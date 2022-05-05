Старейшая школа Минска завершила сезон большим концертом
Творческий отчет старейшей общеобразовательной школы Минска. Большим концертом подвели итоги плодотворного сезона. Четвертая школа с музыкальным уклоном, которая в прошлом году отметила уже 115-летие, бережно хранит традиции, одна из которых - презентация творческих коллективов в конце учебного года. А еще мини-театр "Батлейка". Сейчас база школы находится в столичном микрорайоне Малиновка, пока историческое здание на ремонте. Творческие коллективы - постоянные участники и лауреаты республиканских конкурсов.
Я считаю, что музыкальное направление формирует не только творческие способности наших учащихся, но и развивает их духовно, нравственно, учит их любить свою школу, свою Родину и то дело, которым они занимаются.
Школа гордится своими выпускниками. Там учились известный актер, народный артист СССР Олег Янковский и профессор-физик и государственный деятель Анатолий Рубинов.